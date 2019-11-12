Якутск, , 07:34 — REGNUM Спасатели Якутии спасли мужчину, которому стало плохо на рыбалке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В единую диспетчерскую службы позвонил мужчина и сказал, что на озере в районе Покровского тракта рыбаку стало плохо.

Спасатели в темноте обследовали озеро и нашли на льду мужчину в бессознательном состоянии.

По предварительной оценке медиков, у рыбака случился инсульт — время терять в этот момент нельзя. Мужчину оперативно доставили на скорой, которая уже стояла на берегу, в больницу, рассказали в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники в Благовещенске Приамурья обнаружили застрявшего в сетке рабица фазана, сообщили об этом спасателям, и те осторожно освободили птицу.