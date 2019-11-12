Омск, , 07:11 — REGNUM В Павлоградском районе Омской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств материнского капитала. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в региональной прокуратуре.

Прокурорская проверка показала, что жительница Ленинского округа Омска заключила с коммерческой организацией договор целевого займа на приобретение жилья в Павлоградском районе на сумму 400 тыс. рублей. При этом фактически продавец оценил это жильё в 110 тыс. рублей.

Женщина обратилась в Пенсионный фонд, указав, что на улучшение жилищных условий направляется 374 тыс. рублей. Деньги перечислили на расчётный счёт юрлица, после этого продавцу жилого дома передали 110 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года стало известно, что суд вынес приговор трём жительницам Омска, признанным виновными в мошенничестве при выплате материнского капитала.

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