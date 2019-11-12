Посёлок городского типа Юргамыш, Курганская область, , 06:56 — REGNUM В Юргамышской средней школе Зауралья в молочном супе обнаружили личинку насекомого. Школьники сфотографировали обед «с биологической добавкой» и распространили в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По факту возбуждены доследственные проверки прокуратурой и СУ СКР по Курганской области. Региональный департамент образования и науки сообщил, что в настоящее время администрация Юргамышской школы готовит обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку риса, добавленного в молочный суп.

Отметим, что именно в этой школе ранее было обнаружено в обеденном супе «мясо ежа». Находка стала причиной снятия партии тушёнки, которую уже развезли из Кургана в разные регионы страны.

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