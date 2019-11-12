Владивосток, 12 ноября 2019, 06:58 — REGNUM Медвежьи лапы и две лапы амурского тигра обнаружили пограничники у двух контрабандистов в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.
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При переходе госграницы у двух иностранцев было изъято 44 лапы медведей и 2 лапы тигра. В процессе дальнейшей работы с задержанными, у их российских пособников в Уссурийске было обнаружено 198 медвежьих лап и бивни мамонта.
В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, а также незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске таможенники остановили жителя Китая с килограммом золота, спрятанного в термосе.