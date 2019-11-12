Химки, Московская область, , 06:42 — REGNUM Возгорание автомобилей произошло в ночь на 12 ноября на стоянке в посёлке Дружба Московской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 02:35. Через 25 минут пожарные прибыли на место и в течение 50 минут устранили пожар.

Для тушения возгорания были привлечены семь единиц техники и 25 человек. По сообщениям в СМИ, из-за огня пострадало 10 автомобилей.

Читайте также: В Москве задержали мужчину, подозреваемого в поджоге внедорожника