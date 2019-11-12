Холмск, Сахалинская область, , 06:39 — REGNUM Легковой автомобиль Toyota Corolla врезался в забор в Холмском районе Сахалинской области, сообщает АСТВ.

Сообщается, что иномарка двигалась в сторону Холмска, однако водитель автомобиля не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак и забор в районе Костромского. В результате ДТП пострадал 31-летний пассажир иномарки, его госпитализировали. Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября грузовик КамАЗ врезался в здание на юге Москвы. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением. В результате происшествия пострадавших не было.

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