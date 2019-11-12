Вилюйск, Якутия, , 06:39 — REGNUM Вилюйский народный театр Якутии может быть отстранен от участия в финальном этапе фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров, который проходит в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По неофициальной версии, артисты устроили в Москве пьяную драку, после чего одна из артисток оказалась в больнице, пишет ЯСИА.

Народный театр стал в октябре Лауреатом в номинации «За лучшую сценографию» на межрегиональном этапе в Хабаровске.

Артисты театра должны в финале конкурса показать спектакль «Легенда любви», по мотивам трагического якутского фольклора.

«Я отправила коллектив в Москву, где произошло такое неприятное событие. Мой наказ не употреблять спиртного, они не исполнили. Было столько радости, ведь играть в столице с лучшими коллективами страны — большое достижение. Это удар», — пояснила режиссёр театра Маргарита Соколова, которая по причине болезни не смогла сопровождать коллег в Москву.

Окончательное решение по участию в финале театра из Якутии ещё не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске на грани закрытия городской театр, его судьба решится 12 ноября.