Сидней, Австралия, , 05:56 — REGNUM Катастрофически высоким назвала уровень опасности для Сиднея пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс 12 ноября на своей официальной странице в Twitter.

Из этого сообщения следует, что на утро 12 ноября в штате зафиксированы 57 пожаров, 28 из которых не локализованы.

Жители четырёх районов штата оповещены о скорой эвакуации, более 350 общеобразовательных школ и более 260 высших и средних учебных заведений закрыты. В ряде районов прекращено движение общественного автомобильного и железнодорожного транспорта.

Власти предполагают дальнейшее ухудшение ситуации в связи с тем, что аномальная жара и сильный ветер способствуют распространению огня.

Как сообщало ИА REGNUM, в огне, охватившем Новый Южный Уэльс, уже погибли три человека, сгорели более 150 домов.

В настоящее время с пожарами борются более 3 тысяч пожарных и сотни единиц спецтехники.

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