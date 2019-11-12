Хабаровск, , 05:49 — REGNUM Таможенники в Хабаровске задержали российскую туристку, которая пыталась вывезти в КНР почти килограмм ядовитой ртути, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ядовитое вещество туристка спрятала в корсете, на своем теле. Вывезти ртуть туристка пыталась через пункт пропуска Покровка Бикинского район.

Женщина призналась, что везла ртуть для продажи в Жаохэ. При этом ей было известно, что провозить ртуть запрещено. В практике Хабаровской таможни это первый случай подобного рода контрабанды.

Как сообщало ИА REGNUM, обычно таможенники задерживают на границе с Китаем в Хабаровском крае перевозчиков икры, частей туш диких животных, иные запрещенные виды товаров. В Приамурье таможня задержала китайского гражданина, пытавшегося вывезти из России золото.