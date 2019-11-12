Южно-Сахалинск, , 05:31 — REGNUM Автотрасса Тымовск — Александровск-Сахалинский в Сахалинской области закрыта из-за гололёда. Технические службы пока не могут обеспечить безопасное движение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время, по данным регионального МЧС, на трассе работают дежурные службы. Длина трассы более 55 км. Трасса проходит по центру острова.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон несёт сильный снег, ветер и гололед в Хабаровский край. Ранее из-за непогоды и гололёда была закрыта трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.