Благовещенск, , 05:17 — REGNUM Гражданин Китая, пытавшийся вывезти из России около килограмма золотого песка в кружке-термосе, задержан таможней Благовещенска. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, 5 ноября гражданин КНР пытался незаконно вывезти из России шлихтовое золото мелкой фракции (золотой песок) в кружке-термосе и полимерных флаконах, массой около 1 килограмма, на сумму ориентировочно 3 млн рублей.

Благовещенская транспортная прокуратура подтвердила законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении гражданина Китая по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября за попытку вывезти более килограмма золота в обуви также был задержан житель Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Килограмм золота в обуви пытался вывезти китаец через границу в Приамурье