Петропавловск-Камчатский, , 05:07 — REGNUM На Камчатке на скамью подсудимых отправится хозяйка «резиновой квартиры». Гражданка незаконно прописала на своей жилплощади 62 мигранта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По версии следствия, в 2017 и 2018 годах женщина, которой было достоверно известно о необходимости извещать органы миграционного контроля о месте пребывания иностранных граждан, поскольку без такого уведомления их пребывание на территории РФ считается незаконным, оформляла регистрацию в своей квартире иностранцам за вознаграждение.

При этом женщина осознавала, что данные иностранные граждане не будут проживать по месту регистрации, жилое помещение им предоставлено не будет. Максимальное наказание за такое преступление — до трех лет лишения свободы.

Ранее, с 2015 года, на Камчатке правоохранительные органы выявляли аналогичные «резиновые» квартиры. Например, в 2015 году предприимчивый житель полуострова прописал в трёх своих квартирах 850 мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край вслед за Приморьем ввёл запрет на работу мигрантов в пассажирском автотранспорте. Иностранные граждане не смогут с января 2020 года работать водителями автобусов и такси.