Магадан, Магаданская область, , 04:57 — REGNUM Пассажир самолёта, выполнявшего рейс из Магадана в Хабаровск, устроил на борту дебош, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествие случилось ещё 10 ноября. По сообщениям очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вёл себя неадекватно. По прибытии в аэропорт Хабаровска, командир экипажа вызвал на борт полицию. Дебошир был задержан. Предположительно, им оказался возвращающийся домой вахтовик.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские задержали пассажира, который дебоширил во время полёта из Уфы в Москву.