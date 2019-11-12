Сусуман, Магаданская область, 12 ноября 2019, 04:39 — REGNUM Прокуратура Магаданской области выявила ряд нарушений в представленных декларациях сотрудников органов внутренних дел Сусуманского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Пять полицейских представили недостоверные, неполные сведения. Так, кто-то «забыл» указать имеющуюся недвижимость, счета в банках, исказил информацию о заработках.
«Прокуратура внесла начальнику МВД Магаданской области представление об устранении выявленных нарушений. Пять сотрудников понесут дисциплинарное наказание», — пояснили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии пойдёт под суд предприниматель — глава компании «Барс», который обвиняется в налоговом преступлении в крупном размере.