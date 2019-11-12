История вопроса

К правоохранительным органам или органам правопорядка относят отдельную группу государственных органов, которая занимается защитой прав и свобод человека, охране правопорядка и законности в обществе и государстве. К данной категории служащих предъявляются более высокие требования, в том числе в поведении.



К сожалению, некоторые силовики не в состоянии выполнять эти требования. Так, в 2019 году в медиаповестку страны попал скандал, связанный с групповым изнасилованием девушки-дознавателя из Башкирии работниками правоохранительных органов в одном из кабинетов районного миграционного отдела полиции.



Также в августе 2019 года стало известно, что в Петропавловске-Камчатском будут судить экс-начальника краевого УМВД, а в Анапе уволили полицейских, подозреваемых в понуждении девушки к сексу. Тем временем в Ульяновске уволен сотрудник Росгвардии, отказавший в помощи гражданину, заявив, что у него обед.

