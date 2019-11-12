Варшава, , 04:28 — REGNUM Марш независимости во Вроцлаве закончился столкновениями с полицией, передаёт 11 ноября радиостанция RMF FM.

Участие в марше «Чтобы Польша была Польшей» приняли несколько тысяч человек. Шествие охватило несколько центральных улиц города. Отмечается, что администрацией города были зафиксированы антисемитские лозунги, запрещенные фаеры.

Такой же марш в Варшаве собрал, по данным полиции, 47 тыс. человек. Шествие организовали объединения «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь». Во время мероприятия полицейских забрасывали петардами и бутылками.

В ответ сотрудники правоохранительных органов применили против участников марша водометы, дубинки и слезоточивый газ. В ходе столкновений были арестованы несколько человек.

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