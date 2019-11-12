Благовещенск, , 04:28 — REGNUM Приамурские таможенники в третий раз за последний месяц нашли крупную партию золота у очередного гражданина КНР, выезжающего из России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Благовещенской таможни.

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Очередной контрабандист был задержан на пункте пропуска через границу между Благовещенском и Хэйхэ — при нём оказалось 916 грамм шлихового золота, которое он пытался провести в обычном термосе. Стоимость данного объёма золота оценивается в 2,9 млн рублей.

В отношении гражданина КНР возбуждено уголовное дело по части 1 статья 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов. Иностранец задержан, ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Китая был задержан на таможне в Благовещенске после того, как в подошве его обуви был обнаружен килограмм золота.