Тегеран, , 06:59 — REGNUM Командующий военно-морским флотом иранской провинции Бушер бригадный генерал Валиолли Назил Неджад заявил, что береговая охрана Бушера арестовала одно судно и одну автоцистерну, которые перевозили в общей сложности 30 500 литров контрабандного топлива. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, в ходе двух операций были арестованы 4 контрабандиста, которые занимались перевозкой дизельного топлива. «Преступники вывозили контрабандное топливо в приграничные страны. Они помещены под стражу и ожидают судебное решение», — подчеркнул Валиолли Назил Неджад.

По данным иранских государственных СМИ, ежедневно из Персидского залива вывозится от 7 до 10 млн. литров нелегального бензина и дизельного топлива. В связи с падением курса риала прибыльность контрабандного экспорта энергоресурсов возросла в несколько раз.