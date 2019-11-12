Стамбул, Турция, , 06:54 — REGNUM Турецкие граждане, пришедшие для совершения утреннего намаза в мечеть Кылыч Али Паша на улице медресе Али Паша в районе Бейоглу Кеманкеш Карамустафа Паша, перед домом номер три обнаружили лежащего без движения человека. На место происшествия были вызваны полиция и скорая помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть обнаруженного лица. Тело, при котором не было обнаружено никаких удостоверяющих личность документов, было доставлено в морг Совета судебной медицины.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, полиции Стамбула удалось установить личность скончавшегося. Им оказался бывший сотрудник военной разведки Великобритании, 48-летний Джеймс Густав Эдвард Лемесурьер. Полиция установила, что он проживал с супругой по означенному адресу.

Полиция придерживается версии, что смерть наступила в результате падения с большой высоты. Супруга покойного показала, что муж принимал снотворное и антидепрессанты, а в дом посторонние лица не заходили. По ее словам, в ночь трагедии они с мужем вместе выпили снотворное, однако при пробуждении его не оказалось рядом, а его тело супруга увидела через открытое окно распростертым на улице.