Карачи, Пакистан, , 07:25 — REGNUM Впервые с 1961 года пакистанский мегаполис Карачи (провинция Синд) оказался под ударом полчищ пустынной саранчи, мигрирующей на запад.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, департамент защиты растений министерства продовольственной безопасности и исследований зафиксировал массовую миграцию саранчи через несколько районов Карачи. Как отметили специалисты, насекомые движутся из районов размножения к местам обитания в пустынях провинции Белуджистан. Такой массовый исход, как предполагается, вызван обильными муссонными дождями в Синде, сделавшим провинцию неблагоприятным районом для обитания саранчи.

Несмотря на то, что многие местные жители напуганы необычным зрелищем роя мигрирующей саранчи, перемещающейся преимущественно днем, специалисты не считают ее опасной. Обычно во время миграции эти насекомые не ищут еду, поэтому не могут нанести серьезный урон урожаю.