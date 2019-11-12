Сан-Сальвадор, , 00:09 — REGNUM Угроза цунами у берегов Сальвадора оказалась ложной. Об этом 11 ноября сообщает агентство Reuters ссылаясь на информацию, полученную от представителя местной организации по гражданской обороне.

Согласно уточнённой информации, никаких данных о цунами возле берегов Сальвадора не поступало. Эту информацию подтвердило и посольство США в Сальвадоре.

В пресс-службе посольства США сообщили, что никаких сведений об активности, которая могла бы привести к угрозе цунами, получено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сальвадора Найиб Букеле проинформировал граждан о возможной угрозе цунами и призвал покинуть побережье и эвакуироваться на возвышенности.

Букеле сослался на предупреждение от министерства обороны США, в котором было сказано о возможном цунами, зафиксированном самолётом минобороны в 600 километрах от побережья Сальвадора и Никарагуа.

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