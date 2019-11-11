Москва, , 23:38 — REGNUM ДТП с участием пассажирского автобуса произошло вечером 11 ноября в Тверском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

По информации ведомства, в районе дома №7 по улицу Бутырский Вал произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали три пассажира автобуса.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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