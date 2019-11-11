Вологда, , 23:08 — REGNUM Губернатор Вологодской области поручил муниципалитетам создать комиссии по оценке ущерба от наводнения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Паводок в Вологодаской области Пресс-служба правительства Вологодской области

«Надо бросить все силы для помощи людям. Нужно тепловую пушку устанавливать — устанавливайте, надо воду откачивать — откачивайте, надо сушить дома — сушите дома. Привлекайте предприятия и неравнодушных людей. Помогайте продуктами. Всё нужно делать молниеносно. Прошу не бросать вологжан, попавших в отчаянную ситуацию. В каждом муниципалитете прошу создать комиссию и оценить ущерб, причиненный гражданам и объектам инфраструктуры», — обратился к чиновникам Кувшинников.

Напомним, ранее вологодские чиновники заявили, что претендовать на денежную компенсацию причиненного стихией ущерба смогут только те жители региона, у которых пострадало их единственное жилье.