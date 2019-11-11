Нижний Новгород, , 22:27 — REGNUM С обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Нижнего Новгорода по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), ч. 4 ст. 128.1 УК РФ («Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющем опасность для окружающих»), ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждении имущества») и ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Следствие полагает, что осенью 2018 года обвиняемый разместил в сети интернет переписку своей супруги с другим мужчиной, нарушив неприкосновенность частой жизни. Родственникам и знакомым женщины он рассказал, что она страдает опасным для окружающих заболеванием. Позднее он спили петли с двери квартиры, где проживала супруга, проникнув в жилище он повредил имущество, причинив значительный материальный ущерб.

7 февраля 2019 года состоялся развод. женщина зашла к бывшему мужу, чтобы решить бытовые вопросы. Между супругами произошла ссора и мужчина задушил женщину, а тело спрятал в деревянный ящик и выставил в подъезд.

Обвиняемый заключен под стражу, вину в совершении преступлений он признал частично.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Курске суд вынес приговор мужчине, который убил жену из охотничьего ружья. К его приговору также добавилась вторая уголовная статья — до этого он в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, за что раньше привлекался к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима, а также на 2,5 года запретил управлять транспортными средствами.