Белгород, , 22:17 — REGNUM Следственный комитет начал проверку по факту расцепки вагонов пассажирского поезда Москва — Белгород во время движения состава. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белгородские телеграм-каналы опубликовали видеозапись, которая была снята пассажиром фирменного поезда Москва — Белгород вечером 10 ноября. На видеозаписи показано, что часть вагонов поезда оказалась отцеплена. Также на видео показаны пассажиры из отцепленных вагонов, которые в темноте по рельсам идут к составу, который после отцепления успел отойти вперед, но остановился и ожидал пассажиров.

Расцепление произошло на ходу в 20 минут езды от Белгорода.

По факту расцепки вагонов начата доследственная проверка.

В результатет данного происшествия никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал.