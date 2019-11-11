Москва, , 22:15 — REGNUM «Белые каски» никогда не были гуманитарной структурой, по факту они всегда были пропагандистским центром террористов, заявила депутат Госдумы, член Комитета по международным связям Елена Панина.

В этом контексте, подчеркнула политик, смерть их организатора, экс-офицера МИ-6 Джеймса Ле Мезюрье, выглядит символично, каковы бы ни были ее причины.

«После многих лет дезинформации и лжи Ле Мезюрье перестал представлять интерес для своих хозяев. Это могло быть причиной и стресса, и суицида, и других неприятных вещей, которые происходят с агентами, которых «списали» за полной ненужностью», — констатировала Панина.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Стамбуле возле своего дома был найден мёртвым один из создателей организации «Белые каски» гражданин Британии Джеймс Ле Мезюрье.

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