Нижний Новгород, , 22:10 — REGNUM В Советском районе Нижнего Новгорода до 13 ноября закрыт на карантин детский сад №276 «Антошка» в связи со вспышкой острой кишечной инфекции. Возбудители заболевания были обнаружены у троих сотрудников учреждения, они отстранены от работы.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время очаг заболеваемости локализован, на территории учреждения проводится санитарная обработка. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были взяты смывы с объектов внешней среды, отобраны пробы воды и продовольственных продуктов, сообщает nn.ru. Осмотрены все дети и все работники учреждения.

Уточняется, что несколько детей почувствовали себя плохо 8 ноября, число госпитализированных не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября вспышка кишечной инфекции произошла в школе №47 Советского района. За помощью к медикам по поводу ухудшенного самочувствия обратились 26 человек, из них четверо были госпитализированы. При лабораторном обследовании материалов от больных обнаружены ДНК шегеллы — род грамотрицательных палочковидных бактерий, которые являются для человека и приматов возбудителями болезней из группы шигеллезов (дизентерия). В школе выявлены многочисленные нарушения правил личной гигиены сотрудниками столовой, неудовлетворительное состояние пищеблока, что доказывают результаты смывов. Сотрудников пищеблока, у которых было выявлено носительство дизентерии, отстранили от работы. Позднее был уволен генеральный директор МП «Единый центр муниципального заказа» Владимир Жмакин. Предприятие в ноябре 2018 года по итогам конкурса стало единым организатором питания в 143 школах Нижнего Новгорода.