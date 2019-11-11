Стокгольм, , 22:13 — REGNUM 21-летний мигрант арестован за попытку убийства после жестокого нападения на молодую женщину на автобусной остановке в эти выходные в Мальмё, расположенном на юге Швеции. Об этом 11 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

В ночь на 10 ноября в 00:47 часов по местному времени двадцатипятилетняя девушка была жестоко избита в одном из районов Мальмё. Полиция была вызвана прохожими, которые стали свидетелями жестокого нападения.

По данным газеты, мужчина начал избивать ее доской. Полиция пока не подтвердила, что именно произошло.

Девушка была доставлена в больницу с опасными для жизни травмами. По последним данным, ее состояние оценивается как критическое. Никаких признаков улучшения ее самочувствия зафиксировано не было.