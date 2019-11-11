Кампала, , 21:56 — REGNUM Шесть человек погибли, 11 пострадали в результате ударов молний в северной части Уганды.

Командир полиции Том Байномугиша сообщил в ходе телефонного разговора, что группа людей, собравшаяся под большим деревом во время утренней грозы, получила удар молнией. Об этом сообщило танзанийское новостное издание ZanzibarLeo.

По словам Байномугиша, в этой же области в сентябре этого года четверо фермеров также погибли во время грозы.

В прошлом месяце департамент метеорологии Уганды заявил, что в стране будут продолжать идти проливные дожди, а также предупредили граждан, что некоторые части Уганды могут пострадать от наводнений, гроз и оползней.