Пенза, , 21:22 — REGNUM Один человек погиб, семеро пострадали в результате столкновения двух пассажирских микроавтобусов в Пензенской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в 16:45 мск на 496-м километре трассы М5 «Урал» в Спасском районе. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Hyundai H-1 под управлением мужчины 1983 года рождения и микроавтобус Ford Transit, которым управлял мужчина 1975 года рождения. В результате столкновения произошло возгорание.

На месте происшествия от полученных травм скончался пассажир автомобиля Ford. Водители обоих транспортных средств и пятеро пассажиров Hyundai H-1 получили травмы различной степени тяжести.

Для ликвидации возгорания на место ДТП выезжали четыре спасателя из регионального отделения МЧС и две единицы техники. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием служебной машины полиции в Рязанской области. В него въехал автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП оба водителя были госпитализированы с травмами.

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