Салехард, , 20:42 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело по факту гибели на картодроме 10-летнего воспитанника Центра внешкольной работы Салехарда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, 10 ноября 2019 года на картодроме во время тренировочного заезда на картинге ребёнку стало плохо. Мальчик скончался на месте. Отмечается, что каких-либо столкновений во время заезда или аварии не было.

По факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причину смерти ребёнка выяснит судебно-медицинская экспертиза.