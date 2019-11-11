Челябинск, , 20:30 — REGNUM В аэропорту Челябинска два человека оштрафованы за курение на лётном поле. Они собирались лететь в Москву, сообщает Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте.

Инцидент произошёл 9 ноября. Граждане 1980 и 1983 года рождения уже были на лётном поле и собирались сесть в самолёт. Но их доставили в дежурную часть и оформили административные протоколы.

Успели ли проштрафившиеся граждане на этот самолёт и улетели ли вообще в столицу, не уточняется.