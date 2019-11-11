Аддис-Абеба, , 21:32 — REGNUM Полиция Аддис-Абебы арестовала более 70 человек по подозрению в мошенничестве и краже более двух миллионов долларов США с использованием украденных и поддельных банковских чеков, а также поддельных документов. В заявлении комиссариата говорится, что подозреваемые были задержаны в результате совместной операции федеральных и столичных полицейских, следуя советам, полученным от Национальной службы информации и разведки Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Глава отдела по расследованию серьезных краж при полицейском комиссариате Аддис-Абебы Яред Алемайеху заявил, что подозреваемые обвиняются в краже чеков у разных частных компаний и использовании поддельных документов, которые позволили им обналичить 60 843 000 бырров (более 2 млн долларов США) со счетов частных компаний и учреждений.

«Некоторые из подозреваемых были задержаны при изъятии еще 28 миллионов бырров (около 1 млн долларов США) с использованием поддельных чеков. Деньги в настоящее время хранятся полицией в качестве доказательства», — сказал Яред. Сотрудники полиции, работающие в Ethio Telecom и коммерческих банках, администрациях Wereda, Бюро регистрации и проверки подлинности документов и других учреждениях, были в сговоре с подозреваемыми. Соответственно, полицейские заявили, что те сотрудники государственных учреждений, которые якобы причастны к мошенничеству и краже денег из частных учреждений, будут также преследоваться.

Комиссар полиции Аддис-Абебы Гету Арегоу заявил, что количество преступлений, связанных с мошенничеством с использованием поддельных чеков и банковских карт, растет, что создает серьезную проблему для национальной экономики. Он сказал, что полиция будет работать с коммерческими банками, чтобы предотвратить такие преступления.