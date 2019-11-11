Нью-Дели, , 19:45 — REGNUM Мужчина был арестован полицией после двух звонков с ложным сообщением о минировании в индийском штате Тамилнад. Об этом 11 ноября сообщает портал Indiaglitz.

Сообщается, что мужчина совершил звонки специально, с целью сесть в тюрьму, чтобы не умереть от голода. По данным портала, у мужчины нет своего жилья, кроме того, он был дважды женат, но обе супруги ушли от него.

После ухода второй супруги мужчина впал в депрессию и уволился с работы. Когда ему стало нечего есть, он принял решение сесть в тюрьму и обеспечить себе таким образом пищу и крышу над головой.

Телефонный террорист дважды позвонил в полицию с предварительно украденного телефона и сообщил о минировании зданий. Полицейским удалось определить местонахождение звонившего и задержать его. В настоящее время мужчина отправлен под арест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании жителя Москвы по подозрению за сообщение о ложном минировании здания ГУ МВД по городу, которое находится на улице Петровка, 38. Мотивы своего поступка задержанный пояснить не смог.

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