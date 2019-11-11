Заводоуковск, Тюменская область, , 19:32 — REGNUM В Тюменской области широкий резонанс приобрела история пожилой женщины, которая берёт дань за вход в один из торговых центров города Заводоуковска. Пенсионерка, по словам участников паблика «Заводоуковск», просит немного: от 5 до 15 рублей.

«Я с ней разговаривала. Спросила, что, не хватает на пенсии? Она ответила, квартиру внуку купили, помогает платить», — пишет одна из комментаторов.

Другая участница обсуждения сообщила, мол, знает эту старушку, которая в день получается «навар» более тысячи рублей.

Жителей Заводоуковска, как выяснилось, настораживает не столько поведение пенсионерки, сколько отношение администрации торгового центра к платному входу.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщают, что информация о старушке-«кассире» передана участковому, который проверит, есть ли в её действиях нарушение закона.