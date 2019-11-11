Душанбе, , 19:28 — REGNUM Жители таджикистанского города Турсунзаде 9 ноября заметили в горном Ширкентском ущелье несколько человек, в руках которых находилось оружие, а их внешний вид вызвал у жителей подозрение. Об увиденном бдительные граждане сообщили в правоохранительные органы.

По сообщению источника «Азия-Плюс» в силовых структурах страны, на автотрассе Душанбе — Турсунзаде были выставлены вооружённые блокпосты, а в город направлены дополнительные силы и средства: бронетехника и вертолёты. Последние проводили воздушную разведку горной местности, в которой предположительно были обнаружены «сомнительные люди в чёрном и с оружием». Узбекистанская сторона была своевременно предупреждена о действиях таджикистанских военных в приграничной зоне.

Однако информация местных жителей не подтвердилась. Неизвестные оказались местными охотниками.

По информации источника, после выяснения всех обстоятельств блокпосты были сняты, а силовики и военная техника вернулись на места своей постоянной дислокации.

Источник в правоохранительных органах отметил, что КПП «Дусти», расположенный на границе Таджикистана и Узбекистана, на время проведения спецоперации власти страны не закрывали. В настоящее время все 17 КПП, находящиеся на границе двух государств, работают в прежнем режиме.

Напомним, что в ночь на 6 ноября 2019 года погранзаставу № 4 «Ишкобод», расположенную в 60 км от столицы Таджикистана города Душанбе, атаковал вооружённый отряд боевиков. Позднее террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на объект. В ходе спецоперации, проведенной таджикистанскими военными, по официальной версии, 15 террористов были убиты. Со своей стороны силовики потеряли не менее двух человек.

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