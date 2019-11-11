Алексин, Тульская область, , 19:22 — REGNUM Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено следственными органами после стрельбы в городе Алексин Тульской области, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР 11 ноября. Как уточнили в следственных органах, инцидент произошёл 10 ноября.

«Подозреваемый, находясь на территории заброшенной автозаправочной станции, расположенной в 115 м от автодороги Железня-Алексин, в ходе произошедшего конфликта с потерпевшим, произвел в последнего, из имеющегося у него самозарядного гладкоствольного карабина выстрел в область грудной клетки», — такая версия следствия изложена на сайте СК.

Пострадавший скончался в реанимации.

Ранее сообщалось, что стрельба, в результате которой погиб человек, была открыта в одном из клубов Алексина, по разным данным, в ней участвовал бывший сотрудник полиции либо стажёр.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали ситуацию, подтвердив, что в конфликте участвовал стажёр полиции и его брат с одной стороны, группа из 15 человек с другой.

«По предварительной информации, один из участников инцидента совершил несколько выстрелов из травматического оружия. В результате стрельбы брат стажёра получил телесные повреждения. Предположительно, в качестве ответных действий стажёр из зарегистрированного охотничьего ружья произвёл сначала предупредительные выстрелы в воздух, после чего, учитывая агрессивное поведение нападавших, выстрелил в их сторону. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения», — сообщили в УМВД.

В МВД также сообщили о проведении служебной проверки. Уже принято решение, что стажёр не будет принят на службу в органы внутренних дел, к дисциплинарной ответственности будет привлечён его поручитель.

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