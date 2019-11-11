Чикаго, США, , 19:46 — REGNUM Пассажирский самолёт сошёл с взлётно-посадочной полосы при попытке взлёта в аэропорту Чикаго в США. Об этом 11 ноября сообщил в Twitter журналист ABC11.

Самолёт, принадлежащий одной из американских авиакомпаний с 38 пассажирами и 3 членами экипажа на борту сошёл со взлётно-посадочной полосы при попытке взлёта.

В результате происшествия никто не пострадал. Вылет самолёта был задержан, пассажиры и экипаж высажены из самолёта.

По предварительным данным, причиной ЧП стало обледенение ВПП из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении запрета на полеты Boeing 737 MAX американской авиакомпанией Southwest Airlines из-за ошибки в программном обеспечении.

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