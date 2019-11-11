Чебоксары, 11 ноября 2019, 19:09 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии 39-летнюю женщину привлекают к уголовной ответственности за ложный донос. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, сельчанка сообщила о краже дорого телефона, боясь гнева мужа.
В полицию женщина обратилась 8 сентября 2019 года, сообщив, что к ней ворвались в дом и отняли дорогостоящий смартфон. В ходе следствия полиция пришла к заключению, что ограбления не было, телефон заявительница потеряла, а к правоохранителям она обратилась, так как боялась рассказать мужу правду.
Возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса.
Отметим, что ранее правоохранители отмечали, что зачастую граждане идут на ложные доносы, чтобы решить какие-то свои личные проблемы. К примеру, в 2011 году был осуждён младший инспектор следственного изолятора в Чебоксарах, обвинённый в заведомо ложном доносе о совершении преступления. В ходе разбирательств было установлено, что 1 февраля 2010 года инспектор появился на рабочем месте с кровоподтёками и синяками на лице. Следствием и судом установлено, что они были получены в ходе драки с братом жены на бытовой почве. Чтобы избежать возможной дисциплинарной ответственности, инспектор решил обратиться в отдел милиции с заявлением о том, что его якобы избили неустановленные лица и похитили имущество.
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