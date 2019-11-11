Чебоксары, , 19:09 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии 39-летнюю женщину привлекают к уголовной ответственности за ложный донос. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, сельчанка сообщила о краже дорого телефона, боясь гнева мужа.

В полицию женщина обратилась 8 сентября 2019 года, сообщив, что к ней ворвались в дом и отняли дорогостоящий смартфон. В ходе следствия полиция пришла к заключению, что ограбления не было, телефон заявительница потеряла, а к правоохранителям она обратилась, так как боялась рассказать мужу правду.

«Женщина ввела в заблуждение сотрудников МВД, полагая, что ее никто не изобличит в обмане», — говорят в полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса.

Отметим, что ранее правоохранители отмечали, что зачастую граждане идут на ложные доносы, чтобы решить какие-то свои личные проблемы. К примеру, в 2011 году был осуждён младший инспектор следственного изолятора в Чебоксарах, обвинённый в заведомо ложном доносе о совершении преступления. В ходе разбирательств было установлено, что 1 февраля 2010 года инспектор появился на рабочем месте с кровоподтёками и синяками на лице. Следствием и судом установлено, что они были получены в ходе драки с братом жены на бытовой почве. Чтобы избежать возможной дисциплинарной ответственности, инспектор решил обратиться в отдел милиции с заявлением о том, что его якобы избили неустановленные лица и похитили имущество.

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