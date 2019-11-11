Лондон, , 19:01 — REGNUM Стена замка, построенного в XI веке обрушилась в графстве Восточный Сассекс на юге Великобритании. Об этом 11 ноября сообщает спасательная служба графства в своём Facebook.

Как пояснили в ведомстве, на месте происшествия в замке Льюис, построенном в Средние века, работают пожарные и спасательные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Уточняется, что стена замка при падении задела рядом стоящие здания.

Причины и обстоятельства обрушения уточняются. Оценивается ущерб, нанесённый замку Льюис в результате обрушения стены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сборе жителями Японии более трёх млн долларов на восстановление сгоревшего замка Сюри, который значится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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