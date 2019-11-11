Великий Новгород, , 18:40 — REGNUM В реках Северо-Запада России сохраняется высокий уровень воды с подтоплением прибрежных территорий, сообщает сегодня, 11 ноября, Гидрометцентр РФ.

Подъём уровня воды на 2−40 см в сутки с подтоплением поймы наблюдается в Псковской области, на реке Плюсса и реке Луга в Ленинградской области.

В Вологодской области с 8 по 10 ноября уровень воды в реках начал падать, однако остаются подтопленными поймы рек Молога, Чагодоща, Андога.

В Новгородской области, у деревни Войцы на озере Ильмень вода поднялась до 540 см, превысив на 10 см неблагоприятную отметку. Наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек в деревне Холынья и посёлке Пролетарий Новгородской области.

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Ожидается, что 11−12 ноября уровень воды на реке Волхов, у посёлка Краснофарфорный (Чудовский район) достигнет неблагоприятной отметки (455 см), при которой начнётся подтопление территории.

В Кировской области, у села Спасское и Костромской области, у ряда рек затоплена пойма на глубину 25−138 см. В Костромской области высокие уровни воды в реке Унжа (город Макарьев), реке Ветлуга (сёла Кажирово и Михайловцы, город Шарья), реке Вохма (у деревни Гробовщино) и реке Нея (у Поназырево).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 5 ноября в ряде регионов Северо-Запада и Центра РФ обильные осадки привели к подъёму уровня воды и затоплению территорий. В Новгородской области с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации, в Вологодской области режим ЧС был объявлен в 13 районах. В Костромской области, где больше всего от паводка пострадал город Солигалич, а также в Вологде ожидают вторую волну паводка.

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