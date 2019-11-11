Душанбе, , 18:37 — REGNUM Троих спортивных чиновников оштрафовали в городе Канибадаме Согдийской области, сообщает сегодня, 11 ноября, пресс-служба генпрокуратуры Таджикистана.

По данным генеральной прокуратуры страны, в суде было доказано, что «глава отдела по делам молодежи и спорта В. Ш., директор спортивного госучреждения З. С. и его заместитель Р. К.» подделали официальные документы об отправке двух таджикских спортсменов на соревнования по вольной борьбе в Киев и Красноярск.

Оказавшиеся на скамье подсудимых присвоили и разделили между собой бюджетные деньги, выделенные на отправку спортсменов. Общая сумма составила 30,5 тыс. сомони, что эквивалентно 3,1 тыс. долларов.

Суд Канибадама признал чиновников виновными по статьям 245 («Присвоение или растрата») и 323 («Служебный подлог») УК Таджикистана, приговорив их к выплате штрафа и запрету занимать должности в спортивных учреждениях на протяжении года.

Отметим, что сумма штрафа не озвучена.