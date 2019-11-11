Генуя, Италия, , 18:07 — REGNUM По делу о крушении моста Моранди в Генуе будут допрошены ещё 10 человек, передаёт информагентство Askanews в понедельник, 11 ноября.

Речь идёт о сотрудниках компании, в чьи обязанности входил надзор за содержанием объектов дорожной компании Autostrade.

Мост Моранди обрушился в августе 2018 года. Погибли 43 человека. Правоохранительные органы считают виновными руководителей и технических специалистов дорожных компаний, не в полной мере выполнявших профилактические требования.