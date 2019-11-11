Калининград, , 17:51 — REGNUM Мэр Алитуса Нериюс Цясулис сегодня, 11 ноября, объявил, что получены результаты исследования заражённой воды, которая после тушения пожара на крупнейшем в Прибалтике заводе по переработке использованных автомобильных покрышек, скопилась в помещениях и подвалах завода и которую центральные власти Литвы предлагают попросту слить в проходящую мимо реку Неман, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Если есть куда, то лучше присядьте. Говорю искренне», — писал Цясулис на своей странице в социальной сети Facebook и представил данные анализа. Уровень антрацена в воде превышает норму в 645 раз, нафталина в 74 раза, бенз[а]пирена в 93,4 раза, аензо[а]флуорена в 336 раз, флуорантена в 134 раза. «И ещё много матных слов, которые поймут только химики. Я говорю: подождите, мне это ни о чём не говорит, просто звучит жутко. Оказалось, страшнее, чем просто жутко. Эти химические соединения вызывают раковые заболевания», — написал градоначальник.

Цясулис напомнил, что власти предлагают выпускать по 50—100 кубометров загрязнённой воды в сутки, что, по их мнению, не приведёт к ещё большей экологической катастрофе уже в масштабах акватории всего Немана. Однако в настоящий момент в помещениях завода скопилось 50 тыс. кубометров такой воды, а значит спуск займёт три года. «Гениальный план, любители природы», — написал он. Ранее мэр Алитуса утверждал, что отравленная вода уходит в грунт со скоростью 8 сантиметров в сутки и уже сегодня отравляет город, попадает в акваторию Немана, который, в свою очередь впадает в Куршский залив.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе начался в ночь на 16 октября, а последние очаги открытого пламени были потушены лишь 24 октября. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. На улицах города и пригорода находят погибших животных и птиц. Официально признано, что загрязнение распространилось на территорию, на которой проживает 65 тыс. жителей. Профессор литовского университета медицинских наук Рута Устинавичене заявила, что попавшие в почву и воздух элементы вызывают болезни сердца, лёгких и рак. Последствия пожара будут чувствоваться десятилетиями. Отметим, что река Неман ведёт к границе с Калининградской областью, далее протекает вдоль границы и впадает в Куршский залив, акваторию которого делит Литва и Россия.

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