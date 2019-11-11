Курган, , 17:24 — REGNUM В Кургане городской суд 11 ноября заслушал свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова, которого обвиняют во многомиллионных «откатах». Сегодня давали показания бизнесмен Авак Бабаян и его супруга, сообщает Накануне.RU.

Сперва суд заслушал жену Бабаяна. Напомним, Авак Бабаян проходил по делу вместе с Ванюковым, как взяткодатель. Она сообщила, что Роман Ванюков через посредника вымогал деньги у её супруга, звучали угрозы, мол, если бизнесмен не даст деньги, то у него будут «проблемы и от правоохранителей и от криминалитета». Таким образом её муж согласился перечислить 10% от суммы контракта на ремонт дороги. Но передал около 6 млн рублей.

После супруги ответил перед судом Авак Бабаян, отметив, что уголовное преследование против него прекращено. Он засвидетельствовал, что в июне 2018 года к нему, как руководителю Щучанского дорожного ремонтно-строительного управления и ООО «Транзит», пришли люди и от имени Ванюкова потребовали 10% от стоимости контракта. Сумма контракта — 226 млн рублей. Бабаян отказался платить. Тогда у него начались проблемы: для начала сняли с должности начальника АО «Щучанское ДРСУ», потом потребовали переписать на третьих лиц собственное ООО «Транзит».

"Я передавал деньги Ванюкову, чтобы спасти свою деятельность», — оправдывался Бабаян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело об «откатах» бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова рассматривается в суде с 29 октября. Он обвиняется не только в четырёх эпизодах взяток, но и в их вымогательстве. Следствие полагает, что будучи директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья, Ванюков в 2018 году через посредника брал с подрядчиков, строивших дороги в регионе, от 3 до 10% от суммы госконтракта. Подрядчикам за взятку было обещано ускорить процесс приёмки объектов и оплаты работ по контракту, а также гарантировали общее покровительство Ванюкова и новые подряды.

Таким образом от четырёх предпринимателей Ванюков должен был получить 27 млн рублей. Сам Роман Ванюков частично признал свою вину по трём из четырёх эпизодов взяток. При этом экс-чиновник заявил, что суммы взяток были меньше, чем утверждает сторона обвинения.

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