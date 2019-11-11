Москва, , 17:06 — REGNUM В Москве таксист из-за эпилептического припадка протаранил несколько автомобилей. Об этом 11 ноября сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Перед госпитализацией у мужчины, находившегося на носилках, вынули из кармана мобильный телефон.

Оба эпизода попали на видео. Сначала на кадрах автомобиль жёлтого цвета на высокой скорости влетает на парковку и врезается в группу припаркованных машин, от удара развернувшись. Всего было задето пять транспортных средств.

Во втором эпизоде водителя укладывают на носилки, ему возвращают потерянные вещи, в том числе сотовый телефон. Однако следом один из находившихся рядом достал из кармана только что вложенный туда аппарат и переложил к себе в куртку.