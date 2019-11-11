Рязань, , 16:51 — REGNUM Служебная полицейская машина попала в ДТП в Старожиловском районе Рязанской области 11 ноября, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В автомобиль врезалась легковушка, водитель которой был пьян и не имел прав управления транспортным средством.

Авария произошла на 3-м километре автодороги Акулово — Старожилово — Пронск. Автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 33-летнего местного жителя выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным полицейским автомобилем под управлением старшего участкового уполномоченного полиции межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский». Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

По результатам проверки установлено, что сотрудник полиции был трезв. У виновника аварии выявили признаки алкогольного опьянения. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.