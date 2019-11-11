Туринская Слобода, , 16:36 — REGNUM В Слободо-Туринском районе (Свердловская область) оштрафовали компанию, не имевшую нужной лицензии на сбор и транспортировку бытовых отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Обнаружилось, что МУП «Ницинское ЖКХ» с начала 2019 года работало с жидкими бытовыми отходами IV класса опасности, собирая и транспортируя из образовательного учреждения и одной коммерческой организации. На данную деятельность у предприятия не было лицензии.

По материалам прокуратуры, областной Арбитражный суд привлёк перевозчика к ответственности. Предприятие оштрафовано на 40 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае губернатор Максим Решетников наложил мораторий на штрафы для компаний, заключивших договор на вывоз мусора до 15 сентября. Таким образом власти отреагировали на возмущение предпринимателей и юрлиц, которые стали сетовать, что им придется дважды платить за услугу по вывозу мусора.

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