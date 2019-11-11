Кяхта, Бурятия, , 16:00 — REGNUM Военнослужащий, найденный ранее мёртвым на территории войсковой части в Бурятии, по предварительным данным, умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Со ссылкой на доклад в мест отмечается также, что тело было найдено в спальном помещении. Проверку по факту смерти проводит комиссия общевойскового объединения ВВО совместно с правоохранительными органами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следов насильственной смерти смерти на теле рядового обнаружено не было.

Читайте также: В Бурятии найден мёртвым контрактник