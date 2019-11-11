Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM Жителю Каменского района (Свердловская область) назначили штраф за попытку дать взятку инспектору ДПС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Было признано, что мужчина пытался дать 11 тысяч рублей сотруднику службы после того, как был остановлен в пьяном виде в автомобиле «ВАЗ-2115» нарядом ДПС в Камышловском районе. Инспектор не стал брать деньги и благодаря коллегам зафиксировал незаконные действия преступника.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Камышловский районный суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей. Кроме того, в октябре 2019 года виновника лишили прав на два с половиной года, а также назначили наказание в виде обязательных работ на 250 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД. Он мог получить 150 тысяч рублей в качестве взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге за взятки пойман инспектор ГИБДД