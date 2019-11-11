Красноярск, , 15:42 — REGNUM В Красноярском крае поймали пьяного водителя автобуса, перевозившего первоклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в краевом ГУ МВД.

Нарушение пресекли сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что водитель автобуса, перевозившего первоклассников из Емельяновского района в краевой центр, оказался нетрезвым.

Водителя задержали 10 ноября в посёлке Солонцы. На автобусе марки «Ивеко» он вёз в Красноярский театр кукол 12 детей в возрасте 7−8 лет. кроме того, отсутствовали необходимые для перевозки детей документы и проблесковые маячки оранжевого цвета.

Освидетельствование водителя на состояние опьянения показало 0,39 мг/л. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Детей передали законным представителям, автобус поместили на специализированную стоянку. Проводится проверка на предмет наличия административного правонарушения в действиях организаторов перевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Кабардино-Балкарии задержали водителя, сбившего женщину с ребёнком в селе Хабаз. Мать скончалась, ребёнок получил травмы. Выяснилось, что водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

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